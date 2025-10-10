Calciomercato Milan, conferme su Bernardo Silva! Sondaggio esplorativo di Tare, c’è questo scoglio da superare

Calciomercato Milan, è confermato il sondaggio esplorativo del club rossonero per Bernardo Silva a zero: ostacolo ingaggio

Le poche, ma significative, parole rilasciate da Bernardo Silva alla BBC – “So esattamente cosa farò nel 2026, ma adesso non è il momento giusto per parlarne” – sono state sufficienti per innescare un’ondata di speculazioni sul suo futuro. Il fantasista, colonna portante del Manchester City da nove stagioni, ha un contratto che scade il 30 giugno 2026. Per la prima volta durante l’era Guardiola, il rinnovo non è scontato, prefigurando la possibilità di un trasferimento a parametro zero e rendendolo un pezzo pregiato del calciomercato.

Il Bivio Cruciale: Nuovi Orizzonti Lontano Da Guardiola

L’ipotesi di una separazione non è remota. Il Manchester City sta perseguendo una strategia di ringiovanimento della rosa e un’evoluzione tattica voluta da Pep Guardiola, ora più focalizzata su giocatori con maggiore verticalità. L’addio a costo zero di un’altra bandiera, come Kevin De Bruyne (finito al Napoli), l’estate scorsa, è un precedente eloquente.

Secondo Fabrizio Romano, la palla è ora totalmente nelle mani di Bernardo Silva. Il giocatore, che in passato ha sempre respinto l’idea di lasciare Manchester, sembra aver maturato una diversa visione. Ora si trova di fronte a un bivio di carriera: scegliere la liquidità sbalorditiva dell’Arabia Saudita o puntare su un ruolo di primo piano in Europa, con l’Italia tra le destinazioni potenziali.

Mendes Attiva I Contatti: Milan E Juventus In Prima Linea

Il super-procuratore Jorge Mendes, agente di Bernardo Silva, ha già avviato le manovre per tastare il polso al mercato. Sebbene un trentunenne non possa aspettarsi le stesse condizioni delle offerte ricevute da Paris Saint Germain e Barcellona in passato, l’interesse della Serie A è concreto.

Sono stati confermati contatti esplorativi con diversi club italiani di vertice:

Juventus: L’entourage è stato contattato dal club bianconero, dove figure come Damien Comolli conoscono bene il profilo del giocatore.

L’entourage è stato contattato dal club bianconero, dove figure come conoscono bene il profilo del giocatore. Milan: Anche i rossoneri, che hanno già interagito con Mendes in passato (ad esempio per l’arrivo, non fortunato, di Joao Felix), hanno condotto una chiacchierata preliminare.

È fondamentale sottolineare che si tratta solo di approcci informali e non di trattative avviate. L’obiettivo dell’allenatore Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare è semplicemente quello di valutare l’effettiva disponibilità e fattibilità.