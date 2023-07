Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo sia in entrata che in uscita. In tal senso il Bari insiste per Nasti

come riportato da TMW il ds biancorosso Polito sta stringendo i tempi con i rossoneri per assicurarsi il prestito e anticipare la folta concorrenza che vede anche Parma e Sampdoria interessate.