Calciomercato Milan: Bakayoko verso la cessione a gennaio. Questa volta l’uscita dovrebbe concretizzarsi

Come scrive Tuttosport si fa probabile la cessione di Tiemoué Bakayoko a gennaio.

Il centrocampista, che è tecnicamente in prestito dal Chelsea, ha collezionato zero minuti in stagione poiché non rientra nei piani tecnico-tattici dell’allenatore e durante la sessione invernale è ipotizzabile che i suoi agenti possano cercargli una nuova collocazione, come già fatto nel corso dell’estate seppur senza arrivare a un accordo con i club che avevano mostrato interesse. Va anche ricordato che Bakayoko avrebbe un riscatto obbligatorio a 15 milioni al raggiungimento di 15 presenze stagionali da almeno 45 minuti. Cosa inattuabile.