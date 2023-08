Mercato Milan, Furlani avvisa il Fenerbahce per Krunic. Ultimissime

Calciomercato Milan, Furlani avvisa il Fenerbahce: per Rade Krunic servono più di 10 milioni di euro. La situazione

Come riportato da calciomercato.com, trovano conferma le voci dalla Turchia che parlano di un accordo di Krunic con il Fenerbahce sulla base di un quadriennale da 3.5 milioni a stagione, bonus inclusi.

Tuttavia Furlani ha avvisato il club turco: non bastano i 7 milioni, rateizzati, messi sul piatto. Per il via libera serve una cifra intorno ai 12 milioni di euro, bonus compresi.