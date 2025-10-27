Calciomercato Milan, messaggio chiaro da Massimiliano Allegri in vista di gennaio: ci sono delle richieste. Le ultimissime notizie

La situazione infortuni e la rosa numericamente ridotta, frutto delle scelte estive condivise dal tecnico e dal DS Tare, hanno evidenziato una fragilità che rischia di compromettere gli obiettivi stagionali.

Domani sera, nella delicata sfida contro l’Atalanta, Allegri potrà tirare un sospiro di sollievo grazie al recupero di Ruben Loftus-Cheek, un centrocampista fondamentale per le geometrie rossonere. Nonostante il rientro dell’inglese, il Diavolo dovrà fare a meno di ben quattro infortunati pesanti: Adrien Rabiot e Christian Pulisic su tutti, ma anche Ardona Jashari e Pervis Estupinan resteranno indisponibili.

L’assenza contemporanea di pedine chiave ha messo in luce i limiti della «rosa corta», costringendo Allegri a scelte obbligate e a lamentare la mancanza di «giocatori a disposizione per i cambi». Questa situazione ha spinto i vertici del Milan a una riflessione pragmatica in vista della prossima finestra di mercato.

Secondo il quotidiano, in via Aldo Rossi si sta già valutando seriamente la possibilità di intervenire sul mercato a gennaio per dare ad Allegri le opzioni necessarie a sostenere il doppio fronte (campionato e coppa). L’obiettivo primario della società milanista, sotto la supervisione del DS Tare, è quello di tappare le falle emerse, in particolare con l’acquisto di una punta e un difensore.

L’arrivo di una nuova punta servirebbe a colmare le difficoltà realizzative e a non lasciare tutto il peso dell’attacco sulle spalle di Rafael Leao e degli acciaccati come Christopher Nkunku, visti i problemi di Santiago Gimenez. Parallelamente, un difensore offrirebbe ad Allegri rotazioni più sicure rispetto a quelle viste contro il Pisa, evitando di dover affidarsi a giovani in momenti di massima pressione. La coperta del Milan è effettivamente troppo corta, e i rinforzi invernali sono la soluzione individuata per non gettare alle ortiche la stagione.