Infortunio Jashari, importanti novità in vista la prossima settimana: il centrocampista del Milan farà… Ultimissime notizie sui rossoneri

Prosegue spedito e senza intoppi il recupero di Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, out da fine agosto dopo la frattura composta del perone destro rimediata in allenamento in uno scontro con Santiago Gimenez, è sempre più vicino al rientro in gruppo, con grande soddisfazione del DS Tare che aveva puntato fortemente su di lui in estate.

Come riporta gazzetta.it, Jashari ha completato l’ultima fase della riatletizzazione e sta già correndo sul campo con le scarpe da calcio. Questo step è cruciale e precede immediatamente il ritorno agli allenamenti con i compagni. Il giocatore, arrivato al Milan dopo una lunga trattativa con il Club Brugge, si sta dimostrando in linea con la tabella di marcia.

L’ESAME CHIAVE LA PROSSIMA SETTIMANA

La prossima settimana sarà decisiva. Il centrocampista si sottoporrà all’esame radiografico per certificare la completa calcificazione dell’osso. È il passaggio medico necessario per ottenere il via libera e poter forzare nuovamente i carichi di lavoro.

Se l’esito della radiografia sarà positivo, Jashari potrà finalmente tornare ad allenarsi in gruppo e mettersi a disposizione dell’allenatore Allegri. L’obiettivo concreto che il giocatore si è prefissato è di tornare in panchina l’8 novembre, quando il Milan sarà impegnato nella trasferta contro il Parma. Il suo rientro fornirà una pedina in più al reparto di centrocampo rossonero in un momento cruciale della stagione.

La dirigenza e lo staff tecnico seguono con ottimismo la fase finale del recupero, pronti ad accogliere un giocatore che, a causa dell’infortunio, ha visto slittare il suo effettivo debutto al servizio di mister Allegri.