Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri non ha dubbi: svelato il giudizio sulle mosse di Tare in diretta. Le ultimissime sui rossoneri

Alla vigilia della prima partita di campionato contro la Cremonese, l’allenatore Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla sessione di calciomercato estiva. Con una dichiarazione concisa ma piena di significato, il tecnico ha espresso piena fiducia nel lavoro svolto dalla dirigenza: “La società ha fatto un buon lavoro sia in entrata che in uscita”. Una promozione a pieni voti che riflette la sintonia tra il mister e il DS Igli Tare, veri e propri architetti di un nuovo corso che punta a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano.

La strategia, ben visibile, è stata quella di agire con logica e oculatezza. In entrata, il Milan non ha cercato grandi colpi mediatici, ma innesti funzionali alle idee di Allegri. L’arrivo di giocatori d’esperienza e qualità come Luka Modric ha garantito un upgrade immediato al centrocampo, affiancato da prospetti dal sicuro avvenire come Samuele Ricci e il giovane talento Ardon Jashari. Mosse che hanno dato profondità e qualità a una rosa che necessitava di essere rinvigorita. Questo approccio ha permesso alla dirigenza di lavorare con precisione per soddisfare le richieste del tecnico.

Ma il “buon lavoro” non si è limitato ai nuovi arrivi. Le uscite, seppur a volte dolorose, sono state altrettanto importanti. La cessione di Theo Hernandez, per esempio, pur privando la squadra di un giocatore di grande impatto, ha permesso di incassare una cifra considerevole, da reinvestire su altri reparti, dimostrando una gestione finanziaria razionale. In attacco, le trattative sono state complesse, ma l’attenzione del club a non fare il passo più lungo della gamba è stata premiata dall’allenatore. La convinzione di Allegri è che questo mix di esperienza e gioventù, di acquisti mirati e cessioni ponderate, possa fare la differenza nel lungo periodo, un percorso che si spera porti i rossoneri fino a marzo nelle migliori condizioni.