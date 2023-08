Mercato Milan, Taremi a sorpresa: cosa ha deciso la punta

Calciomercato Milan, Taremi decisivo per la buona riuscita dell’operazione: ecco cosa ha deciso il centravanti iraniano

Come riporta O Jogo, Mehdi Taremi ha preso una decisione fondamentale nella trattativa tra il calciomercato Milan e il Porto per il suo sbarco a Milanello.

Taremi infatti detiene infatti il 15% del suo cartellino, motivo per il quale il Porto chiede 25 milioni di euro nonostante la scadenza al 2024. Il centravanti iraniano avrebbe deciso di rinunciare al proprio 15% in modo da permettere al Porto di accettare i 18 milioni offerto dai rossoneri visto che in questo caso i Dragoes incasserebbero l’intera cifra.