Calciomercato Milan, Adani duro con Lukaku: cosa è successo

Calciomercato Milan, Lele Adani ha attaccato duramente Romelu Lukaku: deciso l’affondo dell’ex difensore oggi opinionista

Ospite alla Domenica Sportiva, Lele Adani ha attaccato Romelu Lukaku, accostato anche al calciomercato Milan:

Sono deluso da Lukaku. Ho sempre visto in lui una persona di valori che non dimenticava le sue radici, ma negli ultimi due o tre anni ha cambiato opinione troppe volte e lo fatto per interessi illudendo e tradendo tifosi, compagni, società. Sono curioso di sentirlo parlare ancora una volta, ma onestamente Lukaku ha deluso diverse persone