Calciomercato Milan, Acerbi ai margini dell’Inter: addio a zero nel 2026 sempre più vicino. I rossoneri sfruttano l’occasione low cost?

Calciomercato Milan, con ogni probabilità Francesco Acerbi lascerà l’Inter a zero a giugno: Tare pensa al colpo low cost di esperienza?

Il futuro di Francesco Acerbi all’Inter sembra sempre più in bilico. Le recenti scelte tecniche di Chivu hanno lanciato un chiaro segnale riguardo la posizione del difensore italiano, 38 anni, nel progetto nerazzurro.

Calciomercato Milan, Acerbi: la crisi tecnica e le nuove gerarchie

Acerbi ha collezionato ben tre panchine di fila, un dato significativo. Il tecnico, infatti, gli ha preferito prima Bisseck e poi De Vrij nel ruolo di centrale.

Il difensore era stato relegato in panchina dopo la sconfitta contro il Napoli. In quell’occasione, la sua prova incolore lo aveva reso reo di essere entrato in negativo in due dei gol subiti dagli azzurri. Nonostante in stagione avesse collezionato sette presenze tutte da titolare, la sua posizione ora è nettamente cambiata.

Con la definitiva consacrazione di Bisseck spostato al centro della difesa e l’inamovibilità di Akanji sulla destra, lo spazio per Acerbi si è ridotto drasticamente.

Obiettivo estate 2026: addio e occasione

La Gazzetta dello Sport anticipa che l’Inter tornerà a caccia di un nuovo centrale nella prossima estate, salutando «con ogni probabilità» il difensore italiano.

L’addio di Acerbi aprirebbe un interessante scenario di mercato per i club in cerca di un difensore esperto a costi contenuti, tra cui il calciomercato Milan. Considerando l’età del giocatore, è plausibile che l’Inter non rinnovi il suo contratto, rendendolo una potenziale «occasione a zero» nell’estate del 2026, quando il suo attuale accordo con il club scadrà. L’Inter, nel frattempo, punta a svecchiare e rafforzare il reparto con nomi più giovani.