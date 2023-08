Mercato Milan, Saelemakers in uscita: ha scelto la sua nuova squadra!

Calciomercato Milan, Alexis Saelemaekers ha trovato l’accordo con il Betis Siviglia: ecco cosa manca per l’affare

Come riferito da Nicolò Schira, Alexis Saelemaekers potrebbe presto lasciare il calciomercato Milan.

L’esterno belga, messo di fatto fuori rosa da Pioli, ha raggiunto l’accordo con il Betis Siviglia per un contratto fino al 2027 con opzione al 2028. Adesso il club rossonero attende un’offerta a titolo definitivo per concedere il via libera.