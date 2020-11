Calciomercato Milan: a gennaio i rossoneri torneranno su Szoboszlai

Calciomercato Milan: a gennaio Maldini e Massara proveranno nuovamente a convincere il Salisburgo a far partire il loro gioiello…

Il Milan, in vista della prossima sessione di mercato invernale, sarebbe intenzionato a prelevare dal Salisburgo, il gioiellino Szoboszlai. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

L’ungherese si sta mettendo in mostra in Champions League, diventato osservato speciale non solo del club di Via Aldo Rossi ma anche di altri top team europei. Il valore del cartellino del giocatore si aggirerebbe sui 25 milioni di euro.