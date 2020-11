All. Ungheria su Szoboszlai: «Il Milan era interessato. L’Italia sarebbe la meta migliore»

L’allenatore dell’Ungheria Marco Rossi ha parlato di Dominik Szoboszlai e della situazione di mercato intorno al giocatore

Marco Rossi, Commissario Tecnico dell’Ungheria, a parlato a Tuttosport della situazione di mercato intorno a Dominik Szoboszlai. Queste le sue dichiarazioni:

«A gennaio o a giugno cambierà squadra e, come ho detto anche a Dominik, l’Italia sarebbe il posto migliore per lui. Se per un club tedesco sarebbe un acquisto giovane, ma pronto subito, in Italia Szoboszlai avrebbe bisogno di un periodo di adattamento, però si completerebbe. Adesso ha una valutazione sui 25-30 milioni: penso che da noi se lo possano permettere la Juventus e poche altre società. Io lo conosco benissimo e fossi in un top club lo prenderei al volo. In passato si è parlato della Juventus e so per certo che erano interessate a lui anche Lazio, Milan e Napoli. Szoboszlai è un centrocampista che confeziona assist e segna, può giocare mezzala oppure dietro la punta».