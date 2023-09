Suso Juve: l’ex Milan voleva i bianconeri! Il retroscena e le mosse future. L’esterno spagnolo ha chiesto la cessione per tornare in Serie A

Come riportato da El Nacional, Suso negli scorsi mesi avrebbe chiesto la cessione al Siviglia con l’intenzione di trasferirsi alla Juve.

La trattativa, tuttavia, potrebbe non essere finita qui. L’ex Milan potrebbe richiedere la stessa cosa al club spagnolo, in attesa che la Juve faccia un nuovo tentativo per riportarlo in Serie A.