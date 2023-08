Calciomercato, clamorosa indiscrezione sul futuro di Neymar

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna sul futuro di Neymar: il brasiliano ha trovato l’accordo per il ritorno al Barcellona

Dalla Spagna arriva un clamorosa indiscrezione di mercato: Neymar avrebbe l’accordo totale con il Barcellona per un clamoroso ritorno.

Secondo quanto riportato da El Chiringuito, infatti, il brasiliano avrebbe dato il via libera al club blaugrana per firmare un biennale con opzione per il terzo anno a circa 13 milioni di euro netti a stagione. Per portare a termine l’affare però servirebbero ancora due cose: la rescissione del giocatore con il Psg e alcune cessioni del Barcellona per rientrare nei parametri de La Liga.