Settimana cruciale per il futuro di Bonucci: le novità sulle trattative che avanzano con l’Union Berlino

Secondo quanto riportato Fabrizio Romano su Twitter, questa settimana sarà cruciale per il passaggio di Leonardo Bonucci all’Union Berlino.

L’Union Berlino attende il via libera definitivo per procedere all’ingaggio dell’ex Milan. Trattative che avanzano, fino alla parte del giocatore per farla sigillare