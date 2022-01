ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Atalanta: rifiutati 30 milioni di euro per Zapata. La Dea resiste all’assalto del Newcastle. I dettagli

Secondo quanto riporta Daily Record l’Atalanta avrebbe rifiutato o 30 milioni di euro offerti dal Newcastle per assicurarsi le prestazioni di Duvan Zapata.

Tale cifra non soddisfa la dirigenza bergamasca che, per lasciar partire il suo attaccante richiede non meno di 45 milioni di euro.