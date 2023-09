Inter Milan, quanti intrecci sul mercato! I derby, da Thuram a Taremi. Più vittorie neroazzurre in questa estate di mercato

I derby sul campo ci sono sempre stati, così come ce ne saranno sempre sul mercato. Già in lotta per la sessione estiva, Inter e Milan si sono già sfidate in questa estate. Tuttosport ricostruisce i principali duelli, tra vincitori e sconfitti.

Tutto è partito con Marcus Thuram, obiettivo del Milan finito con la maglia neroazzurra; cui è seguito Davide Frattesi, con l’Inter quasi sempre in pole per il centrocampista. Stessa sorte per Arnautovic, ma questione diversa: l’attaccante era seguito da Maldini prima del suo addio.

I rossoneri si sono riscattati con Yunus Musah, accostato anche ai neroazzurri. Delusioni per entrambe le squadre sono tutti gli altri nomi: da Lukaku a Taremi, da Scamacca a Morata.