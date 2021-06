Calciomerato Milan: stretta finale per Giroud, il francese ha deciso

Olivier Giroud diventerà molto presto un nuovo giocatore del Milan. Il francese ha scelto di indossare la maglia rossonera, a breve…

Olivier Giroud è pronto a dire si a Maldini e dunque al Milan. L’attaccante francese, come riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe bocciato le altre ipotesi di mercato, in quanto il Diavolo è tornato in alto in Serie A e in Champions, oltre all’idea di giocare al fianco di Zlatan Ibrahimovic.

Nel 4-2-3-1 di Pioli si sposa benissimo: per caratteristiche è la soluzione ideale per sostituire il gigante svedese all’occorrenza. La trattativa è in stato avanzato. Giroud percepirebbe circa 4 milioni di euro netti per due anni. Affare ad un passo.