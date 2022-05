Calcio Femminile, festa grande per la Juventus Women che oggi ha conquistato il suo quinto titolo di campione d’Italia

Una vittoria per 3-1 sul Sassuolo per sugellare un titolo che era ormai nell’aria.

Ecco come è andato il pomeriggio della Juventus Women, che ha così centrato il suo quinto titolo consecutivo in cinque anni della sua breve storia. E’ anche il primo alloro con Motemurro in panchina, dopo i 4 con coach Guarino.