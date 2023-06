I calciatori del Milan e il rapporto con i giochi di carte italiani. Le curiosità legate ai giocatori rossoneri

In Italia i giochi di carte hanno assunto, nel corso del tempo, un ruolo sempre più centrale per quanto concerne il divertimento o la capacità di rilassarsi. Basti pensare al fatto che spesso si possa decidere di riunirsi, all’aperto o in luoghi chiusi, per condividere la stessa passione. D’altronde i giochi da fare con le carte, specialmente in Italia, sono pressoché infiniti. E tantissimi di questi sono, per l’appunto, italiani o comunque “adottati” per lunghissimo tempo da altre culture ludiche, di altri paesi. Ma che rapporto hanno i calciatori del Milan con i giochi da carte italiani?

La leggenda di Nesta

In passato moltissimi giocatori si sono detti esperti di giochi, non tanto però in relazione a quelli da fare con le carte. In una vecchia intervista diventata quasi leggendaria, l’ex difensore del Milan Alessandro Nesta andò pure a sfatare un mito. Si scrisse infatti anni addietro che il suo infortunio alla mano fosse dipeso dalle nottate a giocare alla PlayStation. La leggenda narrava infatti di un Nesta tanto preso dalle performance con il joypad da danneggiare i tendini della mano e il pollice in particolare. Lo stesso Nesta, però, smentì categoricamente questa storia, spiegando che in realtà si danneggiò i tendini di una mano giocando una gara di Champions League. La voce dei videogiochi fu messa in atto – a suo parere – perché il recupero stava andando per le lunghe. Nonostante la volontà di sbugiardare questo mito, lo stesso Nesta confermò durante l’intervista in questione di aver comunque trascorso ore e ore, specie in ritiro, a giocare alla PlayStation con i compagni o da solo.

Al di là di questo, nel corso degli anni molti giocatori del Milan si saranno dilettati in tanti giochi di carte, specie in ritiro. Una partita a scopa, una a poker, magari di recente anche qualche gioco per smartphone come cirulla online e altri ancora. A tal proposito, è bene sottolineare anche come sia esistito anche un gioco di carte proprio a tema Milan, con i calciatori che sicuramente avranno provato il prodotto.

Il gioco di carte ufficiale del Milan

Il gioco si chiama Best 11 ed è un gestionale, per l’appunto, a tema Milan ufficiale. Il gioco viene apertamente consigliato a tutti i tifosi rossoneri o anche a semplici appassionati proprio perché viene individuato come prodotto brandizzato. Rispetto ad altri giochi ufficiali è anche più “complesso” nel suo funzionamento. Si tratta infatti di un gioco gestionale in cui l’obiettivo principale è quello di mettere in campo la squadra migliore per vincere. Sempre rispetto ad altri giochi di carte, la dotazione è particolarmente ricca. Ci sono infatti carte per la gestione del team, carte riguardanti invece la gestione esclusiva della squadra oppure altre che riguardano lo stadio, gli avvenimenti e le azioni. Sono presenti anche plance per i moduli di gioco, segnalini denaro, carte capitano, gol e persino il Pallone d’Oro, di cui la storia rossonera è ricca. Un gioco sicuramente divertente, fatto sia per i bambini che per i tifosi più adulti.