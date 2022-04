Calabria sulla fascia di capitano: «Per me è una grande responsabilità»

Davide Calabria ha parlato del grande orgoglio provato nell’indossare la fascia di capitano del Milan: le sue parole

Ai microfoni di SportMediaset, Davide Calabria ha parlato anche della fascia di capitano del Milan:

«Vuol dire tanto, è una responsabilità importante. Penso di poter far capire agli altri cosa significhi il Milan, Milanello e San Siro. È una cosa che mi fa molto piacere questa, è positiva. Devo cercare di dare sempre l’esempio sia in campo che fuori. Sono contento della fiducia che il mister e la società mi stanno dando. Ora sta a me ripagarla questa fiducia con delle buone prestazioni».

