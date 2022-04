Calabria sul Torino: «Gara complicata ma il bicchiere è mezzo pieno»

Davide Calabria è tornato a parlare del pareggio di domenica sera tra Torino e Milan: il bicchiere è mezzo pieno

Ai microfoni di SportMediaset, Davide Calabria ha commentato la sfida pareggiata dal Milan domenica sera contro il Torino:

«Partita difficile, molto complicata. Il Torino credo sia una delle squadre peggiori da affrontare perché cercano di farti giocare il meno possibile pressando a tutto campo. Hanno fatto la partita per limitare la nostra fase offensiva. Ovvio che non siamo contenti ma è impensabile vincerle tutte. Per fortuna che anche gli altri stanno facendo passi falsi, vediamo il lato positivo, mancano ancora delle partite e siamo ancora la davanti. Perché vedere il bicchiere mezzo vuoto?».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA