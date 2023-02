Calabria sui tifosi: «Sono tra i migliori tifosi del Mondo». Le parole del terzino rossonero e capitano sui tifosi del Milan

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di DAZN dei tifosi del Milan. Ecco le parole del terzino e capitano rossonero:

«Il rapporto che ho con i tifosi è positivo, sono qui da tanto tempo, mi sento parte di loro, non sono mai andato in Curva perchè i miei genitori non l’hanno mai frequentata ma sono sempre stato il primo tifoso, capisco i loro sentimenti, percepisco la loro passione nei momenti positivi ma anche in quelli negativi, ci hanno sempre supportato, secondo me sono tra i migliori tifosi del Mondo».