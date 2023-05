Calabria a Milan Tv: «E’ la giusta conclusione di una stagione altalenante». Le parole del terzino e capitano rossonero

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine della partita vinta contro la Juve. Ecco le parole del capitano rossonero:

QUALIFICAZIONE – «La qualificazione era il nostro obiettivo, per voler fare risultato. Volevamo chiudere la storia in questa giornata. Ce lo siamo meritati e siamo contenti. Quello che succede agli altri ci interessa relativamente, è importante essere focalizzati su quello che facciamo noi tutti i giorni. Era la chiusura del cerchio di una stagione un po’ altalenante, la giusta conclusione è questa»

STAGIONE –«La Champions ti toglie tanto, è una competizione talmente importante che per arrivare fino in fondo ci ha tolto qualcosina in campionato. Dobbiamo guardare quello che è successo quest’anno, magari sottovalutiamo l’assenza di Mike. Non è scontato vincere ogni anno lo scudetto, abbiamo fatto i complimenti al Napoli che hanno fatto una stagione incredibile. Alla fine è una stagione positiva»