Calabria: «In Champions contano i dettagli, dobbiamo fare meglio»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Porto, Davide Calabria ha parlato degli errori commessi nelle prime tre gare. Ecco le sue dichiarazioni.

SULLA CRESCITA DA FARE IN EUROPA – «La Champions è una competizione di dettagli, ed alcuni sono stati a nostro sfavore ed ha fatto si che abbiamo questa classifica. C’è poco da dire, dobbiamo partire da domani facendo meglio, l’unico passo falso è stata la gara in Portogallo, siamo contenti di quanto fatto e domani sarà importante far vedere cosa sappiamo fare».

