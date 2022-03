Calabria: «Balotelli? No comment. Messi è il più forte della storia». Le parole del terzino del Milan

Incalzato sul tema, Davide Calabria ha risposto così a una domanda su Mario Balotelli nel corso della presentazione del 17esimo torneo “Amici dei Bambini”.

Le sue parole: «Balotelli dice che poteva essere al livello di Messi e Ronaldo? No comment. Secondo me Messi è il giocatore più forte della storia, non penso si possa paragonare con nessun altro».