Calabria ammette: «Sto migliorando sugli assist, a Giroud ne servono molti»

Calabria ha sottolineato di essere migliorati negli assist: Giroud va assistito con tanti palloni per metterlo nelle migliori condizioni

Davide Calabria ha parlato anche della sua capacità di fare assist nell’intervista a SportMediaset:

«Se mi sto evolvendo in questo fondamentale? Me lo auguro. Dobbiamo cercare di non far rimanere Oli troppo solo in area con la difesa avversaria schierata. Lui è un grande attaccante che ha bisogno di supporto come tutti. Dobbiamo essere più bravi tutti ad arrivare in area».