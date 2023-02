Calabria: «A Milanello si respira la storia, è un luogo affascinante e storico». Le parole del capitano e terzino del Milan

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di DAZN dei tanti campioni incontrati durante la carriera. Ecco le parole del terzino e capitano del Milan:

«Incontrare tanti campioni durante la carriera è stato parte del percorso, Inzaghi, Brocchi, Rino (Gattuso), adesso Paolo (Maldini), Franco Baresi, è ovvio che si respira la storia a Milanello, è luogo affascinante, storico. Lavorare con questi campioni è quasi normalità ma non lo diventa mai, è una cosa bellissima per chi è cresciuto nel settore giovanile ma anche per chi viene da fuori. Ti fa capire l’importanza di questo club»