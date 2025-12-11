HANNO DETTO
Cairo e la battuta su Modric ai Gazzetta Sports Awards: «L’ho visto lunedì… Avrei preferito di no»
Cairo, presidente del Torino, ha elogiato Luka Modric, fuoriclasse del Milan, regalando anche una simpatica battuta sul croato
La Notte dei Campioni, con l’undicesima edizione dei Gazzetta Sports Awards, è tornata a Milano all’Auditorium Fiera Milano per premiare i migliori atleti italiani. Tra gli sportivi insigniti c’era anche il centrocampista rossonero Luka Modric.
L’occasione ha fornito lo spunto per un commento divertente e di grande stima da parte del Presidente del Torino, Urbano Cairo, che ha parlato del campione croato dal palco.
Cairo: Modric straordinario e la vendetta sportiva
Cairo ha subito elogiato la presenza del fuoriclasse in Serie A: «Avere Modric in Serie A è straordinario».
Tuttavia, il pensiero è andato immediatamente alla dolorosa sconfitta subita dal suo Torino, battuto in rimonta (da 2-0 a 2-3) proprio dal Milan lunedì 8, giorno dell’Immacolata. Con un sorriso, Cairo ha aggiunto l’amara constatazione: «Certo, l’ho visto lunedì e avrei preferito non vederlo… (ride ndr.)».
Il patron granata ha poi concluso con una battuta ironica sull’età del centrocampista: «Secondo me lui è del 1955», un modo per sottolineare scherzosamente la sua longevità e la sua incredibile forma fisica e tecnica, nonostante i suoi 40 anni.
Le parole di Cairo confermano la grande ammirazione che l’intero ambiente calcistico nutre per Modric, capace di essere decisivo anche contro il suo Torino.