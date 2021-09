Cagni: «Scudetto? Vi dico quali sono le squadre che se lo contenderanno»

Luigi Cagni ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Radio bianconera sulla corsa scudetto, le sue parole

«L’unico problema che può avere la Juventus è che non deve raggiungere una squadra sola, sono almeno tre quelle forti e da Scudetto. A me piace molto il Milan per quello che sta facendo nell’ultimo periodo. Mi ha impressionato anche come gioco. L’Inter è una squadra rodata che con Inzaghi ha trovato libertà e leggerezza. Il Napoli sotto l’aspetto offensivo è una delle più forti».