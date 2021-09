Saelemaekers a SKY: «La mia crescita merito di Pioli, lo scudetto...»

Saelemaekers ha parlato al termine della gara contro il Venezia: l’esterno belga ha ben chiari gli obiettivi stagionali

Saelemaekers, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la vittoria del Milan contro il Venezia:

SULL’INGRESSO IN CAMPO: «Ho provato ad aiutare la squadra e ci sono riuscito, merito anche dei miei compagni che hanno stancato il Venezia nel corso della gara».

SUGLI OBIETTIVI STAGIONALI: «Siamo competitivi per vincere trofei, proviamo a vincere lo scudetto, speriamo di fare qualcosa di bello. Ne abbiamo parlato in spogliatoio, è ovvio, poi prendiamo partita per partita e vediamo dove arriviamo».

SUI SUOI MIGLIORAMENTI: «Sono migliorato grazie alle mie qualità e alla fiducia e al lavoro di Pioli, mi fa crescere, anche la squadra contribuisce, ci aiutiamo sempre anche se siamo giovani».

SULLE SUE CARATTERISTICHE: «Penso che ho delle caratteristiche un pò più difensive di Leao e Rebic, per questo Pioli mi fa giocare più accorto ma posso anche attaccare e mi piace fare entrambe le fasi».

