Cagni: «Il Milan senza Ibrahimovic non va da nessuna parte»

Gigi Cagni, ex allenatore, ha analizzato la sfida di domenica sera tra Napoli e Milan: rossoneri Ibrahimovic dipendenti

L’ex tecnico Gigi Cagni ha parlato a TMW Radio del big match di domenica sera tra Napoli e Milan:

«Il Napoli ha più alternative in attacco e non è una cosa da poco. E poi ha anche la miglior difesa. La condizione psico-fisica sarà determinante. Devi arrivare al massimo soprattutto quando comincerà il primo caldo. Lì la qualità avrà la meglio. In questa situazione chi ha carte più offensive è il Napoli. Ha dei giocatori che nessuna ha, a partire da Milan e Inter. Il Milan senza Ibra dove va».