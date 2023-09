Cagliari Milan, Pioli studia il turnover in attacco! La novità. Tridente inedito per i rossoneri in vista della sfida di domani

A Cagliari Stefano Pioli vuole cambiare le carte in tavola. In vista anche dei prossimi due appuntamento, Lazio e Borussia Dortmund in Champions, il tecnico del Milan opta per il turnover, specialmente in attacco.

Secondo quanto scrive Tuttosport, Chukwueze prenderà il posto di Pulisic sulla fascia destra, mentre lo statunitense sarà schierato sulla sinistra. A riposo Leao, dunque, così come a riposo sarà Olivier Giroud. Al suo posto, schierato da centravanti, ci sarà Noah Okafor.