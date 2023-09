Cagliari Milan, chance per Okafor? La mossa di Pioli. Giroud riposerà e il tecnico pensa a due nomi per sostituirlo

In vista di Cagliari Milan, Pioli valuta turnover in attacco. La priorità per il tecnico rossonero è quella di far riposare Giroud.

Al suo posto ci sarà Noah Okafor e non Luka Jovic, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport. Se il serbo è l’alternativa al francese, il centravanti ex Fiorentina è fuori condizione ed è difficile vederlo dal primo minuto. Per questo Pioli punterà sullo svizzero.