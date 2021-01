Cagliari-Milan LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

Cagliari-Milan live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della diciottesima gara di Serie A

Cagliari-Milan streaming: i rossoneri impegnati nell’insidiosa trasferta di Cagliari in un match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio lunedì 18 gennaio alle ore 20:45. Pioli dovrà fare i conti con la consueta situazione di emergenza in infermeria. Di fronte Romagnoli e compagni troveranno un Cagliari ferito e in crisi nera: i sardi infatti perdono da ben 4 partite consecutive e non conquistano i tre punti dal 7 novembre scorso contro la Sampdoria. Con una vittoria invece il Diavolo allungherebbe sulla Roma, uscita sconfitta dal derby contro la Lazio, e potenzialmente anche su Inter e Juventus (impegnate nel derby d’Italia domenica sera).

Cagliari-Milan, cronaca testuale

Cagliari-Milan, formazioni ufficiali

CAGLIARI – 4-2-3-1 per gli uomini di Di Francesco. Il tecnico rossoblù dovrà rinunciare agli indisponibili Klavan, Faragò, Luvumbo, Ciocci, Carboni, Rog. In difesa, a protezione di Cragno, agiranno Zappa, Godin, Walukiewicz e Lykogiannis. In mediana spazio al duo Nainggolan-Marin. Davanti invece, alle spalle di Simeone, dovrebbero esserci Ounas, Joao Pedro e Sottil.

MILAN – Solita emergenza per mister Pioli, che dovrà fare a meno degli infortunati Gabbia e Bennacer, dei positivi Rebic e Krunic e dello squalificato Leao. A forte rischio anche la presenza di Calhanoglu, che non si è allenato per il secondo giorno consecutivo. A protezione di Donnarumma difesa confermatissima: spazio a Theo Hernandez, Kjaer, Romagnoli e Calabria. In mezzo al campo ci saranno Kessie e Tonali. Davanti, alle spalle di Ibrahimovic, agiranno Castillejo, Brahim Diaz e Hauge.