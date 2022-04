Cafu: «In questo Milan manca un vero leader che possa far fare il salto a livello di mentalità». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Le parole di Marcos Cafu, ex giocatore del Milan ai tempi di Carlo Ancelotti, ai microfoni di Tiki Taka. Ecco le sue parole:

«In questo Milan manca un vero leader che possa far fare il salto a livello di mentalità. Avevano un vantaggio più grande sulla quarta in classifica, ora è solo di 6 punti. Devono continuare a giocare da Milan. In Serie A non si deve mai mollare, è un campionato troppo competitivo».