Cafu: «A gennaio andrò a Milano per fare i complimenti a Maldini». Le parole dell’ex terzino del Milan

Cafu, ex terzino del Milan, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: «Manca solo il Mondiale del Brasile e poi sarà stato l’anno perfetto. Sono davvero felice per i miei club. Mi manca l’Italia, a gennaio andrò a Milano per complimentarmi con Maldini e poi passerò anche da Roma».