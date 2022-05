Renato Buso, ex attaccante, ha commentato il futuro di Zlatan Ibrahimovic, ancora indeciso rispetto all’ipotesi ritiro

Intervenuto a TMW Radio, Renato Buso ha parlato così del futuro di Ibrahimovic:

«Secondo me ha voglia di rimanere nel calcio e secondo me diventerà un dirigente o un uomo immagine, un ambasciatore. Non lo vedo allenatore».