Burstow Milan: nome nuovo per l’attacco rossonero. ULTIME

Il Milan sta lavorando per chiudere Taremi, nel caso dovesse saltare spunta un nuovo nome per l’attacco rossonero: Burstow

Il Milan spinge per chiudere Taremi. Nel caso non dovesse riuscire a chiudere la trattativa per l’iraniano spunta un piano B per il futuro.

Come riporta Sky Sport si sta valutando, in prestito, il nome di Mason Burstow, centravanti del Chelsea. Il classe 2003 arriverebbe per sostituire Colombo, ormai prossimo al passaggio in prestito al Monza.