Buffon e l’aneddoto con Maldini: «Finche puoi gioca». La Leggenda del Milan lo spingeva a continuare. La ricostruzione

Buffon, ex portiere della Juve tra le altre, ha svelato un importante aneddoto legato alla leggenda del Milan Paolo Maldini

Ospite del programma di Canale 5, This is me, il leggendario portiere Gianluigi Buffon ha ripercorso le tappe della sua illustre carriera.

Concentrandosi sul suo desiderio di giocare il più a lungo possibile, Buffon ha rivelato un aneddoto significativo che riguarda Paolo Maldini, icona e bandiera storica del Milan. Le parole dell’ex portiere bianconero svelano come l’ex difensore rossonero fosse una fonte d’ispirazione:

PAROLE – «Ogni volta che incontravo Maldini mi diceva ‘Gigi, finché puoi gioca».

Buffon ha poi scherzato sulla sua longevità, legandola alle condizioni fisiche: «Se non mi fossi fatto male avrei giocato fino a 60 anni». L’esortazione di Maldini, vera e propria leggenda del Milan, ha evidentemente influenzato la mentalità di Buffon nel protrarre la sua carriera ad altissimi livelli.

LE DICHIARAZIONI DI BUFFON