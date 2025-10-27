Connect with us

HANNO DETTO

Buffon promuove l'ex Milan Gattuso: «La scelta migliore che potessimo fare per il ruolo di CT. Niente Mondiali? Ho già deciso eventualmente cosa fare»

HANNO DETTO

Ordine tuona: «Così non VAR!», c'entrano anche Gimenez e la trasferta di Milan Como a Perth

HANNO DETTO

«Berlusconi? Mai indirizzata una telecronaca»: Piccinini smentisce le voci, poi il commento sulla Champions del 2003

HANNO DETTO

Compagnoni non ha dubbi: «Santiago Gimenez è imprescindibile per Allegri e vi spiego perchè. Su Leao prima punta ho un pensiero chiaro»

HANNO DETTO

De Siervo a sorpresa su Milan Como in Australia: «Soldi? Non è questa la motivazione giusta»

HANNO DETTO

Buffon promuove l’ex Milan Gattuso: «La scelta migliore che potessimo fare per il ruolo di CT. Niente Mondiali? Ho già deciso eventualmente cosa fare»

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

buffon

Buffon ha elogiato Rino Gattuso, CT della Nazionale Italiana: l’ex giocatore e allenatore del Milan l’uomo giusto in questo momento

Quattro partite e quattro vittorie: è questo l’inizio di percorso di Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale italiana. L’ex centrocampista e allenatore del Milan ha ottenuto successi convincenti contro l’Estonia (5-0 all’esordio e 1-3 nel ritorno) e contro Israele (spettacolare 4-5 nella prima sfida e netto 3-0 nella seconda).

Un rendimento che non è passato inosservato, tanto da ricevere l’elogio di un’icona del calcio italiano. Gianluigi Buffon, intervenuto durante la serata organizzata dal Corriere dello Sport a Napoli, ha voluto commentare i primi passi dell’ex compagno di squadra sulla panchina azzurra.

Le parole dell’ex portiere sono state un sostegno totale, quasi una scommessa personale sul CT, ex bandiera rossonera:

PAROLE – «Gattuso è la scelta migliore che potessimo fare… e se dovesse andare male a marzo, me ne andrò a quel paese anche io».

Buffon ha ribadito così la sua fiducia incondizionata nel lavoro di Gattuso, sottolineando l’ottimo avvio della Nazionale.

LEGGI ANCHE – Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.