Buffon promuove l’ex Milan Gattuso: «La scelta migliore che potessimo fare per il ruolo di CT. Niente Mondiali? Ho già deciso eventualmente cosa fare»

Quattro partite e quattro vittorie: è questo l’inizio di percorso di Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale italiana. L’ex centrocampista e allenatore del Milan ha ottenuto successi convincenti contro l’Estonia (5-0 all’esordio e 1-3 nel ritorno) e contro Israele (spettacolare 4-5 nella prima sfida e netto 3-0 nella seconda).

Un rendimento che non è passato inosservato, tanto da ricevere l’elogio di un’icona del calcio italiano. Gianluigi Buffon, intervenuto durante la serata organizzata dal Corriere dello Sport a Napoli, ha voluto commentare i primi passi dell’ex compagno di squadra sulla panchina azzurra.

Le parole dell’ex portiere sono state un sostegno totale, quasi una scommessa personale sul CT, ex bandiera rossonera:

PAROLE – «Gattuso è la scelta migliore che potessimo fare… e se dovesse andare male a marzo, me ne andrò a quel paese anche io».

Buffon ha ribadito così la sua fiducia incondizionata nel lavoro di Gattuso, sottolineando l’ottimo avvio della Nazionale.

