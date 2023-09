Buffon: «Il Milan può battere chiunque, anche City o Real Madrid». L’ex portiere bianconero parla del calcio in Europa e del suo livello

Gianluigi Buffon ha parlato a DAZN del calcio in Europa e ha citato anche il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

CALCIO ITALIANO IN EUROPA – «Quest’anno si è un po’ equiparato tutto. Andando via tanti giocatori di un certo livello, verso l’Arabia, il movimento europeo si è un po’ impoverito ma risulta più equilibrato. L’Inter, ma anche il Milan, se le becchi in giornata possono battere chiunque, anche City o Real Madrid».

