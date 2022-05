Buffon: «Avevo scelto di andare al Milan, poi …». Ecco il racconto del clamoroso aneddoto

Gianluigi Buffon ha raccontato agli alunni dell’istituto “La Salle” un clamoroso aneddoto relativo al suo inizio di carriera con protagonista il Milan. Ecco le sue parole:

«Ermes ha deciso di stravolgermi la vita, è stato lui a portarmi qui. Quando ero ragazzo, nella mia testa, fino a maggio avevo quasi deciso di andare a giocare nel Milan, poi venni a Parma a fare un provino e io mi ricordo che quando arrivai rimasi contagiato dall’entusiasmo di Ermes, dalla sua determinazione e dalla sua allegria che mi fecero cambiare idea. Se non avessi incontrato lui, la mia vita sportiva sarebbe stata diversa, ma difficilmente migliore di quella che ho vissuto. Questo significa che alcune volte bisogna anche un po’ abbandonarsi alle sensazioni, alle emozioni che certe perone ti regalano. Lui in quella giornata mi rapì e mi colpì tanto, perché aveva un modo di coinvolgere, un modo di lavorare che non avevo mai visto e mi entusiasmava. Quello per me fu determinante per scegliere Parma»