Bucciantini lancia la frecciatina: «Colombo avrebbe fatto meglio di Jovic». Le parole del giornalista sull’attaccante di proprietà del Milan

Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Sky Sport della scelte del Milan di mandare Colombo in prestito e prendere Jovic. Le parole del giornalista:

«Io vedo questo Colombo e in Serie A mi sembra un ragazzo già pronto, anche l’anno scorso aveva fatto bene a Lecce. Se penso a Jovic, che non è mai entrato finora in condizione, allora mi sarei tenuto Colombo tutta la vita»