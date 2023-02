Bucciantini: «Il Milan è sceso in campo dichiarandosi non sano». Le parole del giornalista

Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla prestazione del Milan nel derby vinto dall’Inter. Ecco le parole del giornalista:

«Il Milan è sceso in campo dichiarandosi non sano. È chiaro che era forte la memoria della Supercoppa, il Milan ha accettato di ingolfarsi per rimanere in partita e bloccare l’Inter, ma non ha avuto la forza di fare altro. Oggi il Milan ha ammesso che può fare. Il miglior giocatore in panchina poi…»