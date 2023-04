Bucciantini su Napoli-Milan: «E’ la settimana più strana dell’anno». Le parole del giornalista in vista della sfida Champions

Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida Champions tra Napoli e Milan. Le parole del giornalista:

«E’ la settimana più strana dell’anno, ci sono cinque giorni netti tra l’andata e il ritorno che valgono un quarto di finale, tanti soldi e quindi credo che in questi giorni le squadre non si allenino, considerando che c’è anche una partita di campionato in mezzo. Settimana troppo difficile e diversa per arrivare a conclusioni».