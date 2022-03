Bucchioni «Sorpreso dalla vittoria del Milan a Napoli, Pioli...»

Enzo Bucchioni, famoso giornalista, ha analizzato la vittoria del Milan a Napoli: tutte le sue dichiarazioni

Intervenuto a Calcissimo, trasmissione di Top Calcio 24, Enzo Bucchioni ha parlato in questi termini di Napoli-Milan:

«Non mi aspettavo una vittoria esterna del Milan contro il Napoli. Questo perché avevo visto in grande forma la squadra di Luciano Spalletti contro la Lazio, partita poi vinta all’ultimo con la rete di Fabian Ruiz. Il Milan invece mi era sembrato un po’ così così dopo non aver chiuso le partite contro Salernitana e Udinese. L’altra sera è venuta fuori la strategia di Stefano Pioli che è stata superiore a quella del tecnico del Napoli. Il Milan ha dimostrato una maturità di alcuni giocatori che hanno personalità e che sanno gestire le pressioni, tipo Olivier Giroud. Dall’altra parte Lorenzo Insigne ha subito la partita e la svolta in positivo non è arrivata. A volte la differenza la fanno i giocatori che hanno una personalità superiore».