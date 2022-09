Bruscolotti duro su Cassano: «Lui scappato da un manicomio»

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, risponde alle accuse lanciate da Antonio Cassano negli ultimi giorni

Giuseppe Bruscolotti risponde a tono ad Antonio Cassano, tramite la sua intervista a Radio Kiss Kiss.

LE PAROLE – «Bisogna vedere sempre chi le dice certe cose, il soggetto lo conosciamo tutti. Quindi non gli darei tutta questa importanza. Non lo so se lo fa per avere visibilità o perché lo pensa veramente. Se noi siamo scappati di casa, lui è scappato dal manicomio. Questo essere ne ha combinate di tutti i colori ovunque ha giocato, ricordatevi cosa fece con Capello».