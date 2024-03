Brocchi Lazio, l’ex Milan tra i possibili sostituti di Sarri: le ULTIME sulla panchina della Lazio dopo le dimissioni dell’ex tecnico di Juventus e Napoli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, spunta anche la candidatura di Cristian Brocchi per la panchina della Lazio, dopo le dimissioni di Maurizio Sarri.

Quello dell’ex Milan è uno dei nomi monitorati in questo momento, oltre a quello di Tommaso Rocchi, che verrebbe promosso alla guida della prima squadra. Al momento, in casa biancoceleste si è in attesa dell‘ufficialità delle dimissioni del tecnico di origini campane.